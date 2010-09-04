Köpek yavrularını nehre atan kız bulundu

T24 - Bosna Hersek'te kovaya koyduğu 6 köpek yavrusunu kahkahalar eşlinde Vrbas Nehri'nin azgın sularına fırlatarak ölümüne yol açan genç kızın bulunduğu bildirildi.



O görüntüler için tıklayınız





Bosna Hersek polisi, köpek yavrularını nehre atarken çekilen görüntüleriyle hayvan hakları savunucularının hedefi haline gelen ve ölümle tehdit edilen genç kızın bulduğunu açıkladı.



Ülkenin orta kesimlerindeki Bugoyno kasabasında yaşadığı tespit edilen genç kız, altı köpek yavrusunu teker teker nehre fırlatırken görüntülenmişti. Genç kızın reşit olmadığını açıklayan polis, ebeveyninin sorgulanacağını belirtti. Bosna Hersek'te yeni uygulamaya giren hayvanları koruma yasasına göre, hayvanlara kötü muamelede bulunanlara 5 bin Euro'ya kadar para cezası verilebiliyor.



Bulana 50 bin dolar ödül verilecek

Ünlü film direktörü Michael Bay, Amerika'nın Chicago şehrindeki ‘Transformers 3’ adlı filminin çekimleri sırasında köpek yavruları nehre atan kızın görüntülerini izlemiş ve genç kızı bulan kişiye 50 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı.



