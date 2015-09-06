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Dünya

Köpek tarafından emzirilen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Küçük çocuk kendisini emziren köpek sayesinde hayata tutundu

06 Eylül 2015 17:51

Şili’de ailesi tarafından terk edildiği bir tamirhanede bir köpek tarafından emzirilmesi sayesinde hayatta kalan iki yaşındaki çocuk kurtarıldı.

Şili’nin Arica kentinde bir köpek tarafından emzirilmesi sayesinde hayatta kaldığı anlaşılan iki yaşındaki bir çocuk bulundu. Perşembe günü bir kişinin bir tamirci atölyesinde bebeği, Reina adlı köpek tarafından emzirildiği sırada bulan bir kişi, durumu polise bildirdi. Associated Press’e bebeğin bitlendiği ve bir deri hastalığına yakalandığını kaydeden polis müdürü Diego Gajardo, Cuma günü hastaneden çıkarıldığını ve bir çocuk bakım yurduna yerleştirildiğini açıkladı.

Bebeğin hastanede olduğu sırada annesinin de hastaneye geldiğini belirten Gajardo, annenin sarhoş olduğunu ancak bebekte darp izine rastlanmaması nedeniyle hakkında işlem yapılmadığını söyledi. İki yaşındaki çocuğun ailesi hakkında “ihmal” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması ise 22 Eylül’de görülecek.

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