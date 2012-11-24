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Dünya

Köpek sahiplerinden ilginç fotoğraf paylaşımları

İnternetin son çılgınlığı: Dogshaming

24 Kasım 2012 10:44

İnternetin son çılgınlığı ""dogshaming" yani köpek utandırmak. Dünyanın farklı yerlerinde bulunan köpek sahiplerinin başlattığı bu yazı ile köpeklerinin yaramazlıklarını kağıtlara yazıp bu hayvanların bu kağıtlarla fotoğrafların çekiyor.

Fotoğraf paylaşımlarının da her geçen gün artığı gözlemlendi.

İşte internette yer alan fotoğraflardan bazıları:

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(İnsanları ısırmayı seviyorum)

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(Bebeğin sütünü içtim ve biberonunu yedim, ama bebekleri çok severim)

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(Annemin makyaj fırçalarını yemeyi çok seviyorum. (ama yine de çok tatlıyım))

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köpekfotoğrafinternetpaylaşıımdogshaming

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