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KÖPEK KULÜBELERİNİN ALTINDA UYUŞTURUCU BULUNDU ANTALYA (A.A)

22 Ağustos 2010 14:07

-KÖPEK KULÜBELERİNİN ALTINDA UYUŞTURUCU BULUNDU ANTALYA (A.A) - 22.08.2010 - Antalya'da uyuşturucu ticareti yapıldığı öne sürülen villanın bahçesindeki köpek kulübelerinin altında 2 bin 150 adet ecstacy hap ve 500 gram esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Kepez ilçesi Varsak semtinde, 2 metrelik duvar ve demir korkuluklarla çevrili villada arama yaptı. Ekipler, villada uyuşturucu bulamadı. Bahçede 3 doberman cinsi köpek bulunmasından şüphelenen ekipler, köpek kulübelerinin altında ve çevresinde arama yaptı. Aramada, kulübelerin altında 2 bin 150 adet ecstacy hap ile 500 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen H.K. (55) ile S.K. (40) gözaltına alındı. Zanlıların Yeşildere Mahallesi'nde de bir evleri olduğu, uyuşturucuyu Varsak'taki villada sakladıkları, Yeşildere'deki evde de müşterilere sattıkları öğrenildi. Zanlıların sorgusunun sürdürüldüğü bildirildi.

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