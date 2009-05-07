Köpek köpek yedi!

Sahibinin kızının oyuncaklarından 'çaldığı' plastik hayvanı mideye indiren köpeğin midesinin röntgen filminde ortaya çıkan görüntü bir hayli ilginçti: Köpek, oyuncak bir köpek yemişti.



Alfie isimli köpeklerinin yediği garip bir şeyden dolayı hastalandığını fark eden sahipleri, onu en yakın veterinere götürerek ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Joanne Dutton ve kızı Madeline, köpeklerine röntgen filmi çektirdikten sonra olan biteni anladı.



Alfie, Madeline'in oyuncakları arasından aşırdığı plastik bir köpeği yutmuştu. Plastik oyuncağı mideye indirdikten sonra hastalanan köpek, yemek yemeyi reddetmiş hatta su bile içmemişti.



Durumdan endişelenen sahip Joanne, "Çok üzgün görünüyordu. Bir terslik verdi. Sanki bizim köpeğimiz gitmiş, yerine başka bir köpek gelmişti. Onu hemen veterinere götürdük. Ve gördük ki minik bir oyuncak yutmuş. Kızımın oyuncaklarının arasında bulduğu küçük köpeği yemiş" açıklamasında bulunuyor.



Veteriner, Alfie'nin ameliyat olması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine sevimli köpek, kısa süren bir operasyon geçirdi ve midesinden tek parçada yuttuğu Madeleine'in oyuncak köpeği çıkarıldı.



Joanne Dutton, ameliyatın ardından köpeklerinin eski haline kavuştuğunu söylüyor.

