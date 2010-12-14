T24 LogoT24 Logo
Dünya

KÖPEK ETİ TÜKETİMİNE KARŞI MÜCADELE TAİPEİ (A.A)

14 Aralık 2010 12:08

-KÖPEK ETİ TÜKETİMİNE KARŞI MÜCADELE TAİPEİ (A.A) - 14.12.2010 - Tayvan'da hayvan hakları savunucuları, köpek eti yenilmesine karşı daha sert yasalar çıkarılmasını istedi. Hayvan hakları savunucularının, savcılık makamının, yemek için köpekleri öldürmekle itham edilen beş kişi hakkındaki suçlamaları düşürmesinin ardından hayvanlara kötü muameleye karşı daha sert yasalar çıkarılması için gösteri yapmayı planladığı belirtildi. Hayvanseverler, mevcut yasaların uygulanabilir olmadığını savundu. Hayvan hakları savunucusu Ruan Mei-ling, 5 sanığın, iki köpeği bir ağaca asarak öldürdüğünü ve köpekleri ızgara yaptığını anlattı. Savcılığın, köpeklere işkence yapıldığına dair kanıt bulunmadığı ve bu kişiler köpekleri yerken yakalanmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkındaki iddianameyi düşürdüğü kaydedildi. Tayvan'da hala pek çok kişi köpek etinin lezzetli olduğunu düşünüyor ancak son yıllarda, hayvanlara işkence yapmak ve öldürmenin yasaklanmasıyla köpek eti yenilmesi azaldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24