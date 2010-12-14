-KÖPEK ETİ TÜKETİMİNE KARŞI MÜCADELE TAİPEİ (A.A) - 14.12.2010 - Tayvan'da hayvan hakları savunucuları, köpek eti yenilmesine karşı daha sert yasalar çıkarılmasını istedi. Hayvan hakları savunucularının, savcılık makamının, yemek için köpekleri öldürmekle itham edilen beş kişi hakkındaki suçlamaları düşürmesinin ardından hayvanlara kötü muameleye karşı daha sert yasalar çıkarılması için gösteri yapmayı planladığı belirtildi. Hayvanseverler, mevcut yasaların uygulanabilir olmadığını savundu. Hayvan hakları savunucusu Ruan Mei-ling, 5 sanığın, iki köpeği bir ağaca asarak öldürdüğünü ve köpekleri ızgara yaptığını anlattı. Savcılığın, köpeklere işkence yapıldığına dair kanıt bulunmadığı ve bu kişiler köpekleri yerken yakalanmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkındaki iddianameyi düşürdüğü kaydedildi. Tayvan'da hala pek çok kişi köpek etinin lezzetli olduğunu düşünüyor ancak son yıllarda, hayvanlara işkence yapmak ve öldürmenin yasaklanmasıyla köpek eti yenilmesi azaldı.