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Köpek dövüşü arenasına jandarma baskını

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, jandarmanın Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü ekipleri ile düzenlediği operasyonda, dövüştürüldükleri belirlenen, kan içindeki 'Kangal' cinsi 11 köpeğe jandarma tarafından el konulurken, sahiplerine kiş

12 Şubat 2018 14:27

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çal ilçesinde, jandarmanın Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü ekipleri ile düzenlediği operasyonda, dövüştürüldükleri belirlenen, kan içindeki \'Kangal\' cinsi 11 köpeğe jandarma tarafından el konulurken, sahiplerine kişi başı 3 bin 500 lira para cezası kesildi.
Bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çal\'a 10 kilometre mesafedeki kırsal Akkent Mahallesi\'nde, köpek dövüşü yapıldığını belirledi. Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, Akkent Mahallesi\'ndeki yaklaşık 200 kişinin köpek dövüşü izlediği, brandalarla arenaya dönüştürülen alana dün sabah operasyon düzenledi. Dövüşü durduran jandarma, vücutlarının büyük bölümü kan içindeki Kangal cinsi 11 köpeğe el koydu. Köpeklerin sahiplerine Kabahatler Kanunu\'na göre 3 bin 500\'er lira para cezası kesildi. Jandarmanın operasyonu sırasında izleyiciler arasındaki bazı kişiler ile bazı köpek sahipleri geniş arazide ağaçlık alana doğru kaçtı.

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