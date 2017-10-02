'Köpek boğularak öldürüldü' iddiası

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de boş arazide köpek ölüsü bulundu. Boynunda ip bulunan köpeğin, boğularak öldürüldüğü iddia edildi.
Pamukkale İlçesi 15 Mayıs Mahallesi\'nde, Denizli Valiliği\'nin arkasındaki boş arazide köpek ölüsü bulundu. Sokak hayvanlarına yemek götüren kişiler tarafından fark edilen köpeğin, boynundaki ip dikkati çekti. Köpeğin görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, hayvanseverler olaya tepki gösterdi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü yaklaşırken, böyle olayların yaşanmasının üzücü olduğu belirtildi.
Köpeğin boğularak öldürülmesi ihtimali polise bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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