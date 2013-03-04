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Köpek balığı yüzgeçli uçak İstanbul'da

Frankfurt'tan uçan A320, İstanbul'da kısa bir süre durduktan sonra yeniden Frankfurt Main Havalimanı'na geri dönecek

04 Mart 2013 12:45

Lufthansa Alman Hava Yolları'na 1 Mart'ta teslim edilen "köpek balığı yüzgeçli uçak" olarak bilinen yeni Airbus A320, İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

Teslimatı 1 Mart Cuma günü yapılan D-AIZF tescilli uçak Hamburg-Frankfurt arasında uçmuştu.

Frankfurt'a indikten sonra hemen sefere verilen uçak, yoğun bir tarifede görev yapmaya başladı.

Almanya'da ve Avrupa'da farklı noktalara uçan, kanatlarının ucunda köpek balığı yüzgecine sahip A320, Atatürk Havalimanı'na bu gece LH-1304 sefer numarası ile saat 01.37'de Frankfurt'tan İstanbul'a geldi.

Frankfurt'tan uçan A320, İstanbul'da kısa bir süre durduktan sonra yeniden Frankfurt Main Havalimanı'na geri dönecek.

Airbus'ın A320neo serisi için geliştirdiği kıvrık kanat uçları, uçuşa bağlı olarak yüzde 3 ila 5 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor. Kanat alanını büyüten ve köpek balığının yüzgeci nedeniyle 'sharklet' adı verilen tasarım aynı zamanda aerodinamik mükemmellik de sunuyor.
 

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