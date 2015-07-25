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Spor

Köpek balığı saldırısından yunuslar sayesinde kurtulan yüzücü İstanbul Boğazı'nda

Adam Walker, 27. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılacak

25 Temmuz 2015 09:07

Dünyanın en zorlu yedi okyanus geçişinde başarıyla kulaç atan ilk İngiliz yüzücü olan Adam Walker, 27. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılmak için İstanbul’a geldi. Yedi okyanusta da yüzen 6 sporcudan biri olan Walker, bugün, Kuruçeşme’de özel bir yüzme gösterisi yapacak.

Geçen yıl, Dünya Açık Su Yüzme Derneği (WOWSA) tarafından, ‘Dünyanın En İyi Açık Su Yüzücüsü’ adayı gösterilen Adam Walker, Yeni Zelanda’nın soğuk sularında düzenlenen Ocean’s Seven Yüzme Maratonu esnasında 180 cm’lik bir köpek balığı ile burun buruna gelmişti. O sırada 10 tane yunus Walker’in etrafını sarıp, adeta ünlü yüzücüyü abluka altına alarak köpek balığını oradan uzaklaştırmış ve yüzücüye yaklaşık bir saat eşlik etmişti.

 

Adam Walker’ın da katılacağı ve 26 Temmuz düzenlecek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na, bin 800 kişi katılacak. Pazar günü saat 10.00’da, Kanlıca Vapur İskelesi’nden başlayacak olan yarış, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı Rıhtımı’nda sona erecek. 

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