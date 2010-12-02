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Dünya

KÖPEK BALIĞI SALDIRILARI PLAJLARI KAPATTIRDI  KAHİRE (A.A)

02 Aralık 2010 09:32

-KÖPEK BALIĞI SALDIRILARI PLAJLARI KAPATTIRDI  KAHİRE (A.A)- 02.12.2010 - Mısır'ın Sina yarımadasında yer alan Kızıldeniz kıyısındaki tatil beldesi Şarm El Şeyh'te, son 24 saat içerisinde 3 Rus turistin, köpek balıklarının saldırısına uğraması üzerine, Şarm El Şeyh ve Nima Bay'daki birçok plajın geçici bir süre için kapatıldığı bildirildi.  Mısır medyasında yer alan haberlere göre, köpek balıklarının tehdidi yüzünden plajlar kapatılırken, Mısır Dalış ve Su Sporları Odası da ,söz konusu bölgelerdeki faaliyetlerini belirtilmeyen bir tarihe kadar askıya aldı.  Sina Doğayı Koruma Dairesi, son 24 saat içinde üç Rus turistin köpek balığı saldırısına uğradığı ve bunlardan birinin kolunu kaybettiğini açıklamıştı. Mısırlı yetkililer, turizm ve içişleri bakanlıklarının, saldırgan köpek balıklarını yakalamak için büyük bir ekip ile çalışma başlattığını duyurdu.  Kızıldeniz'deki köpek balıklarının avlanması, bu denize kıyısı olan Mısır, Sudan ve Suudi Arabistan tarafından 2001 yılında yasaklanmıştı.

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