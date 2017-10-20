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Köpek, açlıktan ölmek üzereyken bulundu

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Şarkışla İlçesi'nde açlıktan ölmek üzereyken bir hayvansever tarafından çöplükte bulunan köpek, bakımları yapılarak yaşama döndürüldü

20 Ekim 2017 15:41

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Şarkışla İlçesi\'nde açlıktan ölmek üzereyken bir hayvansever tarafından çöplükte bulunan köpek, bakımları yapılarak yaşama döndürüldü.
Sivas\'tan Şarkışla ilçesinde Tolga Erdem, ilçe çöplüğünde ölmek üzere olan kangal kırması cinsi köpeği gördü. İlçe merkezine giden Erdem, Şarkışla Belediyesi\'nden yardım istedi. Çöplüğe gelen belediye ekipleri ölmek üzere olan köpeği alıp ilk müdahalesini yaptıktan sonra Sivas\'a özel bir veteriner kliniğine bıraktı. Köpeğin bakımlarını yapan Veteriner Hekim Atilla Dulkadir, köpeğin kendilerine geldiğinde durumunun çok kötü olduğunu belirterek, \"Aşırı derecede su kaybı vardı. Geceden beri sıvı takviyesi yapıldı. Durum gayet iyi. Nabız, solunum gibi bulguları yerine geldi. Diğer köpekler tarafından oldukça hırpalanmış. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar var. Köpeğin bu hale düşmesinin sebebi açlık. Sağolsun hayvansever bir arkadaş buldu, bize getirdi. Gece misafir ettik. Kene, bit, pire gibi hayvanlar ciddi zararlar vermiş. Durumu şu an iyi. Sabah yemek yedi ve su içti\" dedi. Veteriner Dulkadir, köpeğin iyileştirildikten sonra isteyen olursa sahiplendireceklerini, aksi takdirde hayvan barınağına yönlendireceklerini söyledi.

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