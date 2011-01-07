-KÖPEĞİYLE BİRLİKTE YANDI MARMARİS (A.A) - 07.01.2011 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kadın, köpeğiyle birlikte barındığı kulübede çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çamdibi Mahallesi 292. Sokak'ta bulunan ve zaman zaman hurdacılar tarafından kullanıldığı öğrenilen kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Marmaris Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kulübedeki yangını söndürdü. İtfaiye erleri, soğutma çalışması için girdikleri kulübede bir kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet yetkilileri, yaptıkları incelemenin ardından kulübede hayatını kaybeden kişinin akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Sibel Gül Turna (50) olduğunu tespit etti. -''KÖPEĞİ HAVLADI AMA KİMSE ANLAMADI''- Kulübede çıkan yangını görerek itfaiyeye haber veren Baki Alparslan, arkadaşıyla birlikte yangını söndürmek için çevredekilerden istedikleri yardım alamadıklarını ileri sürdü. Bir başka görgü tanığı ise alevler kulübeyi sardığında içerden bir köpeğin havlama sesinin duyulduğunu belirterek, ''Köpeğin sesini duyduk ama alevler yükseldiği için içeri girmemiz mümkün olmadı. Yaklaşık 2 aydır boş olan barakanın yine boş olduğunu sanıyorduk. Köpeğin havlayarak dumandan bayılan sahibini uyandırarak kurtarmaya çalıştığını düşünüyoruz. Köpekte sahibiyle birlikte öldü. Çok üzgünüz'' diye konuştu.