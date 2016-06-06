Köpeğinin ağzını bantlayan kadına hapis cezası

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir kadın köpeğinin ağzını bantladığı için hayvana eziyet çektirmekten suçlu bulundu ve 60 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Katharine Lemansky, Brown isimli köpeğinin ağzı bantlı fotoğrafını Facebook sayfasında paylaşınca hakkında dava açılmıştı.

45 yaşındaki Lemansky'nin cezası ertelendi ve gözetimli tahliye kararı verildi. Lemansky ayrıca mahkeme masraflarını da ödeyecek.

Dava duruşmasında ifade veren bir hayvanları denetleme görevlisi, köpeğin sahibinin hayvanın ağzının bantladığını kabul ettiğini ancak bunu şaka olarak yaptığını söylediğini aktardı.

Lemansky ise köpeğine bandı yalnızca 15-20 saniye süresince yapıştırdığını, sonra çıkardığını söyledi.

Bölge yargıcı Jackie Brewer dava için "Bir fotoğrafın bin kelimeye bedel olduğunu gösteren davalardan biri" diye konuştu.

Köpekler sahibinden alınmadı

Kuzey Carolina'nın Cary kenti polisi ise olay anında hayvanın ağız çevresinde bir yara ya da tüy kaybı görmediklerini aktardı.

Polis yetkilisi Randall Rhyne "Köpeğin ağzını bantlamak Lemansky açısından berbat karardı" diye konuştu.

Rhyne ayrıca "Aynı zamanda hayvan denetleme görevlilerimiz Brown'u ve evdeki diğer köpeği kontrol ederken köpeklerin çok iyi bakıldığını gördü. Bu nedenle hayvanları sahibinden ayırmadık" dedi.

Lemansky'nin baktığı iki köpek temiz, iyi beslenmiş, bakımı ve aşıları yapılmış durumdaydı.

Fotoğraf Facebook'ta 300 binden fazla paylaşılınca internette Brown'un sağlığı için endişeler hızla yayıldı.

Fotoğrafın altında "Çeneni kapatmazsan olacağı budur" yazıyordu.

Lemansky'nin bağları bulunduğu düşünülen Florida ve Connecticut eyaletlerindeki polis departmanları dava hakkında dünyanın farklı yerlerinden telefon ve e-postalar aldıklarını açıkladı.

Florida'nın Sourth Daytona kentindeki polis yetkilleri Lemansky'yi Kuzey Carolina'da buldu.