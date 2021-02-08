Köpeğini sevdi diye komşusunun çocuğunu dövmüş: 4,5 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Beylikdüzü'nde köpeğini sevdiği belirtilen komşusunun çocuklarını döven Damla A. hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, Damla A.’nın ''basit yaralama'' suçundan 4,5 yıla kadar hapsini istedi.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir sitede 18 Ağustos 2020’de 9 yaşındaki Poyraz S. ile 6 yaşındaki Çınar K.'nın komşularının köpeğiyle oynamak istediği belirtildi. Köpeğin sahibi Damla A.'nın ise bu duruma kızarak çocukları darp ettiği belirtilmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen aileler şikâyetçi oldu. Üç çocuk annesi Damla A. çocukların köpeğine taş attığını ve onları darp etmediğini, sadece bir tanesinin kolundan tuttuğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

4,5 yıla kadar hapis istemi

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı hazırladığı iddianamede Damla A.’nın ''kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama'' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.