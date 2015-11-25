Köpeğini Türk bayrağıyla kurulayana 10 ay hapis!

İstanbul’da havuzda ıslanan köpeğini Türk bayrağıyla kuruladığı gerekçesiyle Ulaş Ansın Akbaş isimli bir kişi, "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçuyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

soL’un Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ulaş Ansın Akbaş ve avukatlar katılmadı. Hakim Rüveyde Çakmak Kaner, "Sanığın köpeğini kurulamak suretiyle Türk bayrağını alenen aşağıladığı sabit olduğu, bu çerçevede devletin egemenlik alametlerini alenen aşağıladığı" suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını göz önüne alınarak cezasının 10 aya düşürülmesine hükmedildi.

Hakim, sanığın geçmişi itibarıyle “suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından” bu cezayı ertelemedi.

”Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 15 Ocak 2014’te şüpheli Ulaş Ansın Akbaş’ın Bakırköy Özgürlük Meydanı’ndaki havuzdan çıkan köpeğini Türk bayrağıyla kuruladığı belirtilmişti. İddianamede durumu MOBESE kamera görüntülerinde fark eden polis ekibinin olay yerine gelerek Akbaş hakkında işlem başlattığı aktarılmıştı.

Polisin olayda kullanılan bayrağın ıslak ve kirli olduğunu tespit ettiği aktarılan iddianamede, Akbaş hakkında ”devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.