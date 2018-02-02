Köpeğini aracına bağlayıp sürükledi, para cezası kesildi

Adana'da köpeğini aracının arkasında sürüklediği öne sürülen kişiye para cezası verildi.

Merkez Çukurova ilçesinde hafif ticari aracın arkasına iple bağlanan köpeğin yolda sürüklenmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın sahibi H.K'ye ulaşıp ifadesini aldı.

H.K'nin, kendisine ait köpeğin önceki gün sokakta başka bir aracın çarpması sonucu telef olduğunu, kokmaya başlaması üzerine evinin uzağındaki bir araziye gömmek için aracının arkasına bağlayıp çektiğini söylediği öğrenildi.

Köpeğini kazadan sonra veteriner hekime götürmeyen H.K'ye bin 255 lira idari para cezası uygulandı.