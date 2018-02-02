T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köpeğini aracına bağlayıp sürükledi, para cezası kesildi

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı

02 Şubat 2018 16:29

Adana'da köpeğini aracının arkasında sürüklediği öne sürülen kişiye para cezası verildi.

Merkez Çukurova ilçesinde hafif ticari aracın arkasına iple bağlanan köpeğin yolda sürüklenmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın sahibi H.K'ye ulaşıp ifadesini aldı.

H.K'nin, kendisine ait köpeğin önceki gün sokakta başka bir aracın çarpması sonucu telef olduğunu, kokmaya başlaması üzerine evinin uzağındaki bir araziye gömmek için aracının arkasına bağlayıp çektiğini söylediği öğrenildi.

Köpeğini kazadan sonra veteriner hekime götürmeyen H.K'ye bin 255 lira idari para cezası uygulandı.

 

ETİKETLER

Köpekarabasürükledipara cezası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24