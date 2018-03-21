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Dünya

Köpeğine 'Nazi selamı' öğreten adama ceza

Videoyu anti-semitik bulan mahkeme köpeğin sahibini nefret suçundan mahkûm etti

21 Mart 2018 19:55

İskoçya'da bir mahkeme, bir köpeğe 'Nazi selamı' vermeyi öğreten 30 yaşındaki bir adamı affetmedi. Videoyu anti-semitik bulan mahkeme köpeğin sahibini nefret suçundan mahkûm etti.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre, İskoçya’da bir köpeğe Nazi selamı vermeyi öğreten ve çektiği videoyu YouTube’da paylaşan bir adam nefret suçundan hüküm giydi. 30 yaşındaki Mark Meechan’ın videoyu ‘kız arkadaşını kızdırmak için çektiği’ iddiası mahkemede kabul görmedi.

Söz konusu görüntülerde Buddha isimli köpek, ‘Yahudileri gazla öldür’ ve ‘Sieg Heil (Nazi selamı)’ cümlelerine patisini kaldırarak tepki veriyordu. Köpeğin Nazi selamı verdiği bu video, YouTube’da 3 milyondan fazla defa izlendi.

Şikâyet üzerine nefret suçundan gözaltına alınan Meechan, videoyu köpeğin asıl sahibi olan kız arkadaşını kızdırmak için çektiğini öne sürdü. Yargıç ise bu iddiaya inanmayarak, videonun ‘doğası itibarıyla anti-semitik ve ırkçı’ olduğunu, önyargıyla çekildiğini söyleyerek Meechan’ı nefret suçundan suçlu buldu. 

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Nazi selamıİskoçya

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