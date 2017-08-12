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Dünya

Köpeğine işkence yapan kişiye 6 ay hapis

İşkence, internette yayınlanan bir video ile ortaya çıkmıştı

12 Ağustos 2017 03:38

Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Villeneuve-Saint-Georges banliyösünde köpeğini döven ve işkence görüntüleri kaydedilen bir kişi, Creteil Ceza Mahkemesince 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Franceinfo kanalına açıklamalarda bulunan Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Stephane Lamart, "Savcı, görüntüleri mahkeme salonunda gösterdiğinde, mahkeme başkanının rahatsız olduğunu gösteren yüz ifadelerine şahit olduk. Bu durum, örnek teşkil edecek bir ceza verilmesini sağladı" ifadelerini kullandı.

Skandal görüntüler, Villeneuve-Saint-Georges banliyösünde yaşayan bir kişinin, komşu evden gelen köpek havlaması üzerine şüphelenip olayı araştırması sonucu ortaya çıktı. Ev sahibinin Jocker isimli Jack Russel cinsi köpeği, ayaklarından tutarak sopayla dövdüğü ve yere çarparak tekme attığı görüntüleri kaydeden komşu, Hayvanları Koruma Derneği'ne durumu bildirmişti.

Görüntü, paylaşım platformu Youtube'a yüklenen işkence ve dayak görüntüleri büyük tepki çekerken, köpek sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Köpeğe uygulanan işkenceyi ortaya çıkaran kişinin, geçen yıl temmuz ayında da aynı nedenle polis merkezine şikayette bulunduğu öğrenildi.

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