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Dünya

Köpeğine devlet başkanının ismini verince gözaltına alındı!

Nijerya’da yaşanan olayda, gözaltına alınan kişi isim vermenin bir iltifat olduğunu söyledi

Bobo

25 Ağustos 2016 21:29

Nijerya’da köpeğine Devlet Başkanı Muhammadu Buhari’nin ismini veren bir kişi gözaltına alındı. Joe Fortemose Chinakwe, gezdirmeye çıkardığı köpeğinin ismini üzerine yazınca Devlet Başkanı’na desteğin yoğun olduğu bölgede gözaltına alındı.

Sputnik'in haberine göre devlet başkanını uzun süredir takdir ettiğini anlatan Chinakwe, köpeğini çok sevdiğini ve ona devlet başkanının ismini vermesinin bir iltifat olduğunu söyledi. Polis ise bu durumun Buhari’nin destekçilerini üzebileceğini savundu. Kefaletle serbest bırakılmasına karar verilen adamın, kefaleti ödeyemediği için halen hapishanede olduğu bildirildi. Yerel medyaya konuşan Chinakwe, ölüm tehditleri de aldığını belirtti.

 

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