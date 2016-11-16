Köpeği zehirlenen görme engelli vatandaşın yardımına belediye yetişti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan görme engelli 51 yaşındaki Mustafa Demirtaş’ın rehber köpeği, zehirlenerek katledildi. Başlatılan kampanya sonucunda Marmaris Belediyesi Demirtaş’a yeni bir rehber köpek verileceğini açıkladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yalnız yaşayan görme engelli 51 yaşındaki Mustafa Demirtaş'ın yıllardır adeta gözü olan rehber köpeği 'Doddi' zehirlenerek öldürülmüştü. Talihsiz adam köpeği için, "O benim her şeyimdi, onsuz ne yapacağım" diyerek çaresizliğini haykırmıştı. Demirtaş için change.org’da kampanya başlatılmıştı.

Belediye yardımcı olacak

Marmaris Belediyesi yetkilileri, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak olayın takipçisi olduklarını duyurdu. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Gerek bir rehber, gerekse bir dost olarak yaşamında büyük yer kaplayan köpeğini kaybeden vatandaşımıza destek çalışmaları kapsamında; Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan, daha önce eğitim almış, ortam şartlarına uyum sağlayabilecek bir köpeğin, Marmaris Hayvanları Koruma Derneği ile işbirliği içerisinde hızlı bir rehberlik eğitiminden geçirilerek vatandaşımıza yardımcı olarak verilmesi için çalışma yapılacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’yla görüşülerek vatandaşımızın ’evde bakım hizmeti’ alması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yapılacak. Mustafa Demirtaş’ın talebi durumunda ise Muğla’da Sosyal Hizmetler’e bağlı bir bakımevinde hayatını sürdürmesi yönünde girişimlerde bulunulacaktır. Ayrıca araştırma sonucuna göre, Osmaniye ve benzer diğer kırsal mahallelerimizde başka bir zehirleme olayının yaşanmaması için ilgili kurumlarla birlikte gerekli önlemler alınacaktır."