T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köpeği tekmeleyen şoföre ceza

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, otobüs durağında köpeği tekmeleyen Hüseyin K

02 Nisan 2018 17:39

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da, otobüs durağında köpeği tekmeleyen Hüseyin K.\'ye, Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan 625 TL idari para cezası kesildi.
Hafta sonu, Bartın Üniversitesi Kutlubeyyazıcılar Kampüsü\'nde bir kişi otobüs durağının yanında duran köpeği tekmelerken, görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Haberlerin ardından jandarma ekipleri, köpeği tekmeleyen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Servis şoförlüğü yapan Hüseyin K.\'nin (33) köpeği tekmelediği tespit edilerek, durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'ne bildirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Hüseyin K.\'ye Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten 625 TL idari para cezası uyguladı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTIN DHABARTINHüseyinHayvanları Koruma Kanununa MuhalefetTLHaftaBartınKutlubeyyazıcılar KampüsüHaberlerinServis şoförlüğüDoğa KorumaMilli Parklar MüdürlüğüMilli Parklar Müdürlüğü Hüseyin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24