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Köpeği taş atarak öldüren şahıs hakkında suç duyurusu

19 Şubat 2020 00:29

Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahsın taş atarak yaraladığı 7 yavrulu anne köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, taş atan şahıs hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

Olay, 2 gün önce pazar akşamı Samsun’un Bafra ilçesi Altınyaprak Mahallesi Şehit Ayhan Çimen 3. Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre O.Z. isimli zanlı, 7 yavrusu bulunan 'Şirin' isimli köpeği taş atarak yaraladı. Aynı sokakta oturan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKOMFED) Bafra Temsilcisi Emine Aydar, olaya müdahale ederek yaralı köpeği veterinere götürdü.

2 gündür tedavi gören köpek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydar, köpeğe taş atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla O.Z.’den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA) 

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