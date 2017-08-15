Köpeği kasten ezen sürücünün ehliyetine el konuldu

Antalya'da otomobilini üzerlerine sürdüğü köpeklerden birini ezerek öldüren Erhan Kozan'a verilen 1097 TL'lik cezaya yönelik gelen tepkilerin ardından Kozan'ın ehliyetine el konuldu.

Antalya'da 07 JH 433 plakalı otomobilini Ünsal Mahallesi 5069 Sokak üzerinde bir köpeğin üzerine sürerek ölümüne neden olan sürücü Erhan Kozan, geçen hafta yakalanarak hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na Muhalefetten işlem yapılmıştı. Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 1097 lira idari para cezası kesilen Kozan serbest bırakılmış, bu da hayvanseverlerin tepkisini çekmişti.

Hakkındaki adli ve idari işlem süren Erhan Kozan, bugün Antalyla Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tekrar yakalandı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki 'Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde trafik görevlilerince sürücü belgesi geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir. Sağlık şartları bakımından sürücülüğe engel bir halinin olmadığı veya mevcut olan bu halin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, sürücü belgesi kişiye iade edilir' hükmüne istinaden Kozan'ın sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Kozan, 'tam teşekküllü sağlık raporu aldırılarak, psikolojik değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra sürücü olup olamayacağı konusunda rapor verilmesi' amacıyla polis nezaretinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildi.