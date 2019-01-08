Köpeğe tecavüz etti, ayaklarını kırdı, “Bana saldırdı, ben de karşılık verdim” dedi, serbest bırakıldı

Sakarya’ya bağlı Kepez ilçesinde bir köpeğe tecavüz edip, arka ayaklarını kıran kişi, “Bana saldırdı ben de cevap verdim” dedi serbest bırakıldı.

Olay, Sakarya’da 6 Ocak günü saat 02.30 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5095 Sokak üzerinde meydana geldi. Olay gecesi 112 acil yardım hattını arayan bir kişi, A.Ö.’nün cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü köpeğin arka bacaklarını kırdıktan sonra yanındaki diğer köpeğe “Benim işim bitti oğlum sıra sende” diyerek saldırttığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi ekipleri, kısa sürede belirtilen adrese gitti. Polis, üzerinde kan ve kesik izleri bulunan A.Ö.’nün tedavisi için sağlık ekiplerini çağırdı. A.Ö., tıbbi müdahalenin ardından gözaltına alındı. Hayvan Hakları Birimi’ni bilgilendiren polis, olay yerine hayvan ambulansı istedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ambulansa alınan köpek, gerekli tedavisinin yapılabilmesi için hayvan barınağına götürüldü.

A.Ö.’nün yapılan kontrolde, 2.21 promil alkollü olduğu belirlendi. Polise verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen A.Ö., “Sokakta köpek bana saldırdı. Bana saldırdığı için karşılık verdim. Benim sürekli mahallede ilgilendiğim diğer köpek de korumak için ona saldırdı” dedi. A.Ö., cinsel saldırı iddiasını da reddetti.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Ö., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.