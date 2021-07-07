Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, para cezasıyla kurtuldu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak köpeğine tecavüz ederken yakalanarak gözaltına alınan kişi, uygulanan para cezasının ardından serbest bırakıldı. Duruma vatandaşlar tepki gösterdi.

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri bir şahsın apartmanın girişinde bulunan otoparkta köpeğe tecavüz ettiğini fark etti.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen kişi, uygulanan para cezasının ardından serbest bırakıldı.

Tecavüze uğrayan köpeğin ise hayvan barınağına gönderildiği öğrenilirken, saldırganın serbest bırakılmasına mahalle sakinleri ve hayvanseverler tepki gösterdi. (İHA)