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Köpeğe sopayla şiddet uyguladı; gözaltına alındı

19 Temmuz 2020 16:47

Ordu'da köpeğe sopayla şiddet uygulayan 59 yaşındaki Erol Bayraktar gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir köpeğe elindeki sopayla şiddet uygulayan Erol Bayraktar, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bayraktar elindeki sopa ile köpeğe şiddet uygularken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından çok sayıda hayvansever köpeğe şiddete tepki gösterdi.

Jandarmaya yapılan şikayet üzerine ekipler Bayraktar'ı kelepçe takarak gözaltına aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri köpeği koruma altına alarak hayvan barınağına götürdü.

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