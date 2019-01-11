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Köpeğe işkence görüntüleri kamerada

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Karataş ilçesinde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, bir çocuğun boğazına koli bandı doladığı köpeği iple boğmaya çalışması büyük tepki topladı

11 Ocak 2019 18:57

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'nın Karataş ilçesinde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, bir çocuğun boğazına koli bandı doladığı köpeği iple boğmaya çalışması büyük tepki topladı.
Kentte birçok kişinin internette paylaşımda bulunduğu platforma, Karataş ilçesi Yenimahalle\'de bu sabah kaydedildiği iddia edilen köpeğe işkence görüntüsü yüklendi. Görüntülerde, bir çocuk boğazına koli bandı doladığı köpeği, iple boğmaya çalışıyor. Çevredeki bir kişi ise köpeğin yanındaki 8-9 yaşlarındaki çocuktan bantları sökmesini istiyor. Boğulmak üzere olan köpeğin olayı görüntüleyen arkadaşı tarafından müdahale edilerek kurtarıldığını belirten kullanıcı, sosyal medya üzerinden yardım istedi.
Büyük tepki çeken görüntüyü yayınlayan sosyal medya kullanıcısı, bir gün önce aynı yerde başka bir köpeğin yakılarak öldürüldüğünü iddia etti.

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