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Köpeğe işkence eden asker hakkında yasal işlem başlatıldı

Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, bir askerin köpeğe işkence ettiği görüntülerle ilgili açıklama yaptı

16 Nisan 2015 22:43

Genelkurmay Başkanlığı geçtiğimiz günlerde internet sitelerine yansıyan ve büyük tepki çeken 'köpeğe işkence' görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada "Söz konusu personel hakkında; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:

12 Nisan 2015 tarihinde sosyal medyada paylaşılan, askerler tarafından bir köpeğe işkence yapıldığına dair video görüntüsü tespit edilmiştir.

Şırnak’ta bir üs bölgesinde çekilen söz konusu görüntüyle ilgili haberler, 13 Nisan 2015 tarihli bazı internet haber sitelerinde yer almıştır.

Görüntülerin incelenmesi neticesinde söz konusu personel hakkında; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatılmıştır.

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