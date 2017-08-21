Köpeğe cinsel istismar şüphelisinin serbest kalmasına mahalleli tepkili

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, sokak köpeğine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi şikayet üzerine gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen 50 yaşındaki T.M., hakkında \'köpeğe hayasızca davrandığı\' gerekçesiyle idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. Mahalle sakinleri sokakta oynayan çocukları için tedirgin olduklarını belirterek, T.M.\'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Doğanlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden A.A. aynı sokakta oturan, evli ve 2 kız babası T.M.\'nin bir köpeği yaşadığı binaya soktuğunu gördü. T.M.\'nin hareketlerinden şüphelenen Cevdet Göse, cep telefonunun kamerasını açarak binaya girdi. Göse\'nin iddiasına göre T.M. köpeği cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine Göse polisi arayıp şikayetçi oldu. İhbar üzerine gelen polis T.M.\'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen T.M.\'ye idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. T.M.\'nin serbest bırakılmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

\'ÇOCUKLARIMIZA DA YAPAR\' ENDİŞESİ

Çocuklarının sokakta oynadığını ve köpeğe cinsel istismarda bulunan birinin çocuklara da aynı şeyi yapabileceğini belirten Cevdet Göse şunları söyledi:

\"Köpeği kucağına alıp binaya girdi. Ben de cep telefonunun kamerasını açıp peşinden gittim. İlk önce çekindim bir şey yapar diye. Sonra cesaretimi toplayıp peşinden gittim. Belinden aşağı çıplaktı ve köpeğe cinsel istismarda bulunuyordu. Polisi arayıp şikayetçi oldum. Bunu köpeğe yapan yarın bizim çocuklarımıza yapar. Ben bir baba olarak tedirginim. Bu kişinin mahalleden çıkarılmasını istiyorum. Mahalleli olarak çok tedirginiz. Ben bu görüntüyü çektim ve şikayetçi oldum. Can güvenliğim olmayabilir. Aileme saldırabilir o kişi. O kişi mahalleden çıkarılsın. Bu olay onun ilk kez yaptığı bir şey değil.\"

\'MAHALLEMİZ TEDİRGİN\'

Mahalle Muhtarı Eyüp Küçük de mahallenin adının böyle bir olaya karıştığı için rahatsız olduğunu ifade ederken şöyle dedi:

\"Bu olay gerçekten yaşandı mı bilmiyoruz. Bana üç hafta önce o sokakta yaşayan bazı vatandaşlar gelerek durumu anlattı. Biz de konuyu emniyetle paylaştık. En son ise bir arkadaş cep telefonuyla çekim yapmış. Sonra polis gözaltına almış ve para cezası uygulanıp serbest kalmış. Sanırım duyduğumuza göre memleketine gitmiş. Bu gerçekten kötü bir durum. Mahalledekiler tedirgin. Çocukları var ve bunlar sokakta oynuyor. Biz mahallemizin böyle bir çirkin olayla anılmasından rahatsızız.\"

İzmir Valiliği Hayvan Koruma Görevlisi Sibel Altun bu olayın para cezasıyla kapanmaması gerektiğini belirterek, konuşu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

EVİNİN ÖNÜNDE EYLEM

Öte yandan olayı duyan hayvanseverler, T.M.\'nin evinin önüne gelerek eylem yaptı. Öfkeli kalabalığı polis ekipleri sakinleştirdi.

Sokak köpeği ise hayvan hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Cinsel istismarın gerçekleşip gerçekleşmediğinin yapılacak muayeneden sonra netlik kazanacağı belirtildi.



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