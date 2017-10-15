Köpeğe çarpmamak manevra yaptı TIR'ın altına girdi: 2 yaralı

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da otomobil skürücüsü, yola fırlayan köpege çarpmamak için ani manevra yapınca, araç park halindeki TIR\'ın altına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün öğlen saatlerinde Elazığ\'ın Cahit Dalokay Bulvarı\'nda meydana geldi. Can Kaya idaresindeki 23 BR 642 plakalı otomobil, yola aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca, hakimiyeti kaybederek park halindeki 63 ED 111 plakalı TIR\'ın altına girdi. Kazada, otomobilde bulunan sürücü ve bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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