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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobiliyle refüje çarptığı kazada, araçta bulunan 23 yaşındaki Yeliz Kılıç, hayatını kaybetti

10 Ekim 2017 14:54

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobiliyle refüje çarptığı kazada, araçta bulunan 23 yaşındaki Yeliz Kılıç, hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, D-300 Ankara-İzmir karayolunun Körez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 23 yaşındaki Orkun Aydın, kullandığı 37 BJ 224 plakalı otomobille önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Aydın\'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Kazada sürücü Aydın, yara almazken, araçta bulunan Yeliz Kılıç, otomobilden yola savrularak, yaşamını yitirdi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Kılıç\'ın cansız bedeni, Kula Devlet Hastanesi\'nin morguna getirildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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