Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, uçurumun kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kaza, Osmancık İlçesi Düztepe mevkiinde meydana geldi. 19 AN 103 plakalı otomobil sürücüsü 34 yaşındaki A.S., aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. 300 metrelik uçurama doğru ilerleyen otomobil, çam ağacına çarparak durdu. Emniyet kemeri takılı sürücü A.S. araçtan burnu bile kanamadan çıktı.



