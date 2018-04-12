Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü elektrik direğine çarptı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, elektrik direğine çarparak, takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün gece, Otluoğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Düzce şehir merkezine giden Muharrem Kurt, yönetimindeki 81 DE 582 plakalı otomobille önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kurt\'un kontrolünden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak, takla attı. Ters dönen otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada, Muharrem Kurt ve araçta bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin kendilerine müdahale etmesini istemedi. Kazaya yol açtığı belirtilen sokak köpeği ise olay yerinden ayrılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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