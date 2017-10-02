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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, kamyon, sürücüsü köpeğe çarpmamak için diğer şeride geçtiği belirtilen otomobile arkadan çarptı

02 Ekim 2017 15:22

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, kamyon, sürücüsü köpeğe çarpmamak için diğer şeride geçtiği belirtilen otomobile arkadan çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Derbent Mahallesi girişinde meydana geldi. Denizli\'den İzmir yönüne giden Münir Çakmak (58) yönetimindeki 20 SF 670 plakalı kamyon, Derbent - Sarıbey Kavşağı\'na geldiği sırada, sol şeritte ilerleyen ve önüne çıkan köpeğe çarpmamak için diğer şeride geçtiği öne sürülen Davut Sungur\'un (29) kullandığı 45 Z 6815 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Hacer Özyön (72) kaza yerinde öldü. Otomobil sürücüsü Davut Sungur, eşi İlknur Sungur (25), 1 aylık bebekleri ve aynı araçta bulunan Mehmet Özyön (75) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Münir Çakmak, gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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