-Kopan kulak parçalanmış MUĞLA (A.A) - 03.09.2011 - Muğla'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren kişinin kimliği belirlendi. Alınan bilgiye göre, Muğla-Marmaris karayolunun Gülağzı mevkisinde meydana gelen kazada ölen kişinin 48 GL 202 plakalı otomobilde bulunan Murat Ekinci (35) olduğu anlaşıldı. Kazada yaralanan Nazmiye Karahan, Erçin Alacaoğlu, Şeyda Durmaz ve kaza esnasında kulağı kopan Gizem Temel'in tedavileri Muğla Devlet Hastanesinde sürüyor. Kaza hakkında acil servis doktorlarından bilgi alan Muğla Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, AA muhabirine, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye getirilen kadının kulağının parçalanmış olduğunu gören doktorların hastane polisinden yardım istediğini belirterek, şöyle konuştu: ''Doktorların isteği üzerine hastane polisinin bu anonsu yaptığını öğrendim. Hastaneye ağır yaralı olarak getirilen kadının kulak kısmı, kaza esnasında tamamen ezilmiş ve dikilemeyecek şekilde parçalanmış. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye getirilen bir parça söz konusu değil. Kaza yerinde herhangi bir parça bulunamamış. Kulak, kaza esnasında tamamen parçalandığı için doktorlarımız dikilecek bir parça da bulamadı. Doktorlarımız bir umutla kaza yerinde kopan kulağa ait parçaları aratmış. Kopan kulağın parçaları muhtemelen aracın içinde kalmış veya çevreye düşmüş olabilir.'' Muğla-Marmaris karayolunun Gülağzı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 GL 202 plakalı otomobil, Zafer Kalafat yönetimindeki 34 SP 734 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak takla atmıştı. Kazada, Murat Ekinci ölmüş, otomobilde bulunan Nazmiye Karahan, Erçin Alacaoğlu, Şeyda Durmaz ve Gizem Temel yaralanmıştı. Yaralılardan Gizem Temel'in kopan sağ kulağı, sivil savunma, polis, jandarma ekipleri ve vatandaşların kaza yerindeki aramalarına rağmen bulunamamıştı.