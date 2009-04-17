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Dünya

Kopan bacağa 27.5 milyon $

ABD mahkemesi, otobüs çarpması sonucu bacağı kesilen kadına 27.5 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi

17 Nisan 2009 03:00

ABD'nin New York kentinde mahkeme, bir otobüsün çarpması sonucu sol bacağı kesilen kadına 27,5 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Bina sorumlusu olarak çalışan 45 yaşındaki Gloria Aguilar'a, 2005 yılının kasım ayında Manhattan'daki bir caddeden karşıya geçerken otobüs çarptığı belirtildi. Aguilar'ın avukatı Ben Rubinowitz, kazadan sonra doktorların müvekkilinin bacağını dizinden itibaren kestiğini kaydetti.

New York Ulaştırma Kurumu avukatları, Aguilar'ın yaya geçidinin dışında olduğunu ve otobüs yolunda yürüdüğünü savundu. Ancak jüri, Aguilar'a tazminat ödenmesine karar verdi.

Ulaştırma Kurumunun sözcüsü Charles Seaton, kararı temziye götüreceklerini söyledi.

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