Kooperatif Başkanı av tüfeğiyle öldürüldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Kozağacı Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı 68 yaşındaki Ömer Koca, akrabası 47 yaşındaki Osman K.'nin av tüfekli saldırısında yaşamını yitirdi.

Kozağacı Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Ömer Koca, dün saat 15.00 sıralarında camiden çıkıp mahalleye doğru yürümeye başladı. Ömer Koca, tek başına yürürken bir ağacın altına gizlenen akrabası Osman K., yanında getirdiği av tüfeğiyle Koca'nın başına bir el ateş edip, kaçtı.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Ömer Koca'nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, Osman K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma, şüpheliyi evindeki serada gözaltına aldı. Osman K., işlemleri için karakola götürülürken Ömer Koca'nın cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.