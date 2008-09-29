Konya'ya da aynı tarife

Skibbe: Kafa karıştırdık Skibbe: Kafa karıştırdık

Turkcell Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Konyaspor'u farklı geçti. İlk 4 haftada attığı 9 golün 7'sini yabancı oyuncuların ayağından bulan sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'u da 3 yabancısı Baros (2), Lincoln ve Kewell'ın sayılarıyla 4-1 mağlup etti.Ali Sami Yen Stadı'ndaki maç yüksek tempoda başladı. Galatasaray henüz 8. dakikada Milan Baros'un şık golüyle 1-0 öne geçerken, konuk ekip cevabını 3 dakika sonra Erhan Albayrak'la verdi: 1-1.Konyaspor'un kalabalık tuttuğu orta sahayı geçmekte zorlanan Galatasaray, rakibi üzerinde istediği baskıyı kuramadı. Ev sahibi ekipten Arda, konuk ekipten ise Erhan Albayrak yakaladıkları şanslarda tabelayı değiştiremeyince devre 1-1'lik eşitlikle geçildi.Seyircisinin desteğiyle ikinci yarıya da golle başlayan Galatasaray, 51. dakikada ofsayt tartışmalarına neden olan pozisyonda Lincoln'ün kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti. Golden sonra oyunu karşı alana yıkmaya çalışırken, savunmasında açıklar veren Konyaspor karşısında 61. dakikada Çek yıldız Milan Baros, Galatasaray'ı 2 farklı öne taşıdı.Konyaspor adına günün başarılı isimlerinden Erhan Albayrak'ın 63. dakikada çektiği sert şut direkten dönerken, ev sahibi ekip savunma disiplinini kaybeden rakibi karşısında 66. dakikada Kewell'ın ayağından 1 gol daha bularak, 4-1'lik skorla kazanan taraf oldu.Bu maçın ardından 5 haftada toplam gol sayısını 13'e çıkaran Galatasaray, ligin en golcü takımı olurken, 11 puanla Sivasspor ile Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sıraya yükseldi.Stat: Ali Sami YenHakemler: Yunus Yıldırım xxx, Neşet Merdin xxx, Gökhan Memişoğlu xxxGalatasaray: De Sanctis xx, Hasan Şaş xxx, Meira xxx, Servet xx, Hakan Balta xx, Arda xx, Mehmet Güven x (Dk. 46 Volkan Yaman xx), Ayhan xx, Kewell xxx (Dk. 72 Yaser x), Lincoln xxx, Baros xxx (Dk. 82 Alparslan x)Konyaspor: Jefferson xx, Mehmet Çoğum xx (Dk. 70 İsmail x), Mihajlov xx, Ömer Gündostu xx, Kaue xx, Şener xx, Cihan xx, Zafer xx (Dk. 65 Mustafa x), Fahri xx, Erhan Albayrak xx (Dk. 65 Koray x), Veysel xGoller: Dk. 8 ve 61 Baros, Dk. 51 Lincoln, Dk. 66 Kewell (Galatasaray), Dk. 11 Erhan Albayrak (Konyaspor)Sarı Kart: Dk. 71 Meira (Galatasaray), Dk. 71 Koray (Konyaspor)5. dakikada Arda'nın sağdan derinlemesine pasıyla Konyaspor defansının arkasına sarkan Baros, Jefferson'un üzerinden aşırdığı topu kale önünde tamamlamak isterken, kendisine baskı yapan Mihajlov'a faul yapınca önemli bir fırsatı değerlendiremedi.8. daikkada Baros, attığı şık golle Galatasaray'ı Konyaspor karşısında 1-0 öne geçirdi. Lincoln'ün pasıyla ceza yayı önünde buluşan Baros, sert bir vuruşla topu ''90'' tabir edilen bölgeden filelere gönderdi ve sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçti.11. dakikada Konyaspor Erhan Albayrak'ın golüyle 1-1'lik eşitliği buldu. Soldan Fahri'nin kullandığı korner sonrası, ceza sahası içinde Erhan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.33. dakikada Mehmet Güven'in Fahri'den önce ayak koyduğu meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında Erhan'ın önüne düşerken, bu oyuncunun bekletmeden sert vuruşunda ise kaleci De Sanctis topu kornere çeldi.37. dakikada sağ kanattan Hasan Şaş'ın yaptığı ortada, ön direkte Baros, arka direkte ise Kewell topa müdahale edemedi.45. dakikada Ayhan'ın sağdan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Jefferson topu yumrukladı. Ceza sahası önünde Hakan Balta tekrar kafayla topu kaleye önüne doldururken, altı pas üzerinde Arda'nın kafa ile dokunuşunda ise meşin yuvarlak üsten auta çıktı.51. dakikada Lincoln, Galatasaray'ı 2-1 üstünlüğe taşıyan golü attı. Soldan Kewell'ın ortaladığı top kale önünde Baros'un kafasından sekerek yükselirken, pozisyonu takip eden Lincoln yine kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.61. dakikada Milan Baros, kendisinin 2., Galatasaray'ın ise 3. gölünü atarak skoru 3-1 yaptı. Lincoln'ün pasıyla Konyaspor defansının arkasına sarkan ve sol kanatta hızla hareketlenen Baros, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu uzak köşeden filelere gönderdi: 3-1.64. dakikada Kaue'nin yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda, top üst direkten döndü.66. dakikada Kewell'ın golüyle Galatasaray, Konyaspor karşısında farkı 3'e çıkardı. Hasan Şaş'ın sağdan ortaladığı topa ceza sahasında Kewell'ın kafa vuruşunda top defansa çarparak yine bu futbolcunun önüne düştü. Avustralyalı oyuncu bu kez sağ çaprazdan ayağıyla sert bir vuruş yaparak golü kaydetti: 4-1.69. dakikada Konyaspor defansının arkasına sarkan Kewell, kaleci Jefferson'u çalımlarken, vuruşunda kademeye giren defansa çarpan top kornere gitti.83. dakikada Veysel'in ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu önüne alan Koray'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, meşin yuvarlak De Sanctis'de kaldı.84. dakikada sağ kanattan kale önüne kadar inen Arda'nın yerden ortasında, geriden gelen Lincoln'un şutunu kaleci Jefferson kontrol etti.