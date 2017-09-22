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Konya'ya 2'nci şehit ateşi düştü

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde Esendere bölgesinde, dün askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu, 42 yaşındaki Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal

22 Eylül 2017 12:38

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde Esendere bölgesinde, dün askeri aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu, 42 yaşındaki Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal şehit düştü. Açı haber memleketi Konya\'nın Akşehir İlçesi\'ndeki yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Konya, dün de Hakkari\'nin Buzullar Bölgesi\'nde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'in acı haberini almıştı. 
Hakkari 3\'üncü Piyade Tümen Komutanlığı  Lojistik Destek Komutanlığı\'nda görevli Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal, zırhlı askeri aracı kullandığı sırada Yüksekova- Esendere Bölgesi\'nde terör örgütü PKK\'nın daha önce yola döşediği el yapımı patlayıcı, dün infilak ettirildi. Ağır yaralanan ve Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Uzman Çavuş Halim Ünal, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Konya\'nın Tuzlukçu Nüfusuna kayıtla şehit Uzman Çavuş Halim Ünal\'ın, Akşehir\'de oturan annesi Sebahat Ünal\'a acı haber, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit düştüğü haberini aldıktan sonra fenalaşan anne Sebahat Ünal, hazır bekletilen ambulansta tedavi edildi. Şehit Ünal\'ın babası Osman Ünal daha önce vefat ettiği belirtildi. 
2 çocuk babası şehit Ünal\'ın, Ankara\'da oturan eşi Esin Ünal\'a da acı haberin verildiği öğrenildi. Şehit Ünal\'ın cenazesinin ailesinin istediği doğrultusunda bugün Akşehir ya da Tuzlukçu da defnedilmesi bekleniyor.

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