Konyaspor'un yıldızına 'palalı taksici' saldırısı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un yıldız futbolcusu Abdou Razack Traore, bir taksi şoförünün palalı saldırısına uğradı.

Yeşil-beyazlı ekibe sezon başında transfer olan ancak takımının ligin ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildiği maçta sakatlanan ve uzun süredir forma giyemeyen Burkina Fasolu futbolcu, İstanbul Şişli'den bindiği takside şoförün palalı saldırısına mağruz kaldı.

Sabah'ın haberine göre 25 Eylül'de eşi ve arkadaşıyla birlikte Şişli'de bir hastanenin önünden taksiye binen Traore Levent'e gitmek istedi.

Güzergahı değiştiren ve yolu uzatan taksiciyi uyaran Traore, Piyalepaşa Bulvarı'nda inmek istedi.

Traore'den taksimetrenin çok üzerinde bir para talep eden taksiciye o parayı ödemek istemeyen yıldız futbolcu taksicinin şiddetiyle karşılaştı.

Taksici eline aldığı palayla futbolcunun eşini darp ederek parayı zorla aldı. Traore, eşi ve arkadaşı, taksi şoföründen şikayetçi oldu.

Şoför ise Traore'nin kendisine hakaret ettiğini ve aracını tekmelediğini iddia etti.

Taksici adli kontrolle serbest bırakıldı, ancak hakkında açılan soruşturma devam ediyor.