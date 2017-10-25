Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Konyaspor, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan Fahreddin Ömeroviç ile prensip anlaşmasına vardı.

Akçay yönetiminde son olarak ligin 9. haftasında Kayserispor'a deplasmanda 2-1 yenilen ve 9 hafta sonunda 7 puan toplayan yeşil-beyazlılar, kısa süre içerisinde Kocaman'ın Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan 56 yaşındaki Boşnak çalıştırıcı ile anlaşmaya vardı.

Ömeroviç'in kısa süre içerisinde Konya'ya giderek yeşil-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sezona Mustafa Reşit Akçay yönetiminde başlayan Konyaspor, Süper Lig’de oynadığı 9 maçta aldığı 6 yenilgi, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.