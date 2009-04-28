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Spor

Konyaspor'un yeni golcüsü Kratochvil

28 Nisan 2009 14:50


Devre arasında takıma katılan savunma oyuncusu Kratochvil, Konyaspor'un ikinci yarıda kaydettiği 12 golün 4'üne imzasını attı.


Konyaspor'a devre arasında transfer olan Slovak futbolcu Roman Kratochvil, attığı gollerle takımını sırtlıyor.

Devre arasında Denizlispor ile yollarını ayırarak Konyaspor ile sözleşme imzalayan deneyimli savunma oyuncusu Kratochvil, ligin ikinci yarısında golleriyle dikkat çekiyor.

Son olarak Kayserispor maçında da takımının tek golüne imza atan Kratochvil, Konyaspor forması altında çıktığı 11 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Kratochvil, Konyaspor'un 1-0 kazandığı Trabzonspor ve 2-0 kazandığı Hacettepe maçlarında takımı adına gol atma başarısı göstererek, galibiyetlerde önemli rol oynadı. Tecrübeli oyuncu, Gaziantepspor ve Kayserispor maçlarında da rakip fileleri havalandırarak, takımına önemli katkı sağladı.

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