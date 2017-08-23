Konyaspor'un yeni başkanı Fatih Yılmaz oldu

‘FETÖ’ mensuplarının kullandığı belirtilen şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olduğu öne sürülerek ifadesinin alınmasının ardından Konyaspor Kulüp Başkanlığı'ndan istifa eden Ahmet Şan’ın yerine bu göreve ikinci başkan Fatih Yılmaz getirildi.

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Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz, Ahmet Şan’ın istifa dilekçesinin kulübümüze ulaşması üzerine, kulüp tüzüğünün 31. Maddesi gereğince 2.Başkanımız Fatih Yılmaz başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. Ahmet Şan’ın istifası yönetim kurulumuz tarafından görüşülerek kabul edilmiştir. İstifa sonucu boşalan yönetim kurulu üyeliğine tüzüğümüzün aynı maddesi gereği yedek yönetim kurulu üyelerimizden Memduh Abaz getirilmiştir. Görev süresi boyunca Atiker Konyaspor tarihinin en büyük başarılarının yaşandığı yönetim kurulumuz, uzun süredir yürüttüğü mali disiplin sayesinde ulaşılmış olan ekonomik yapının da bozulmaması adına, güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etme kararı almıştır. Aynı toplantıda, 2. Başkanımız Fatih Yılmaz, yönetim kurulumuz tarafından Konyaspor Kulübü Başkanı olarak seçilmiş olup, görev dağılımı da aşağıdaki gibi oluşmuştur: Fatih Yılmaz kulüp başkanı, Abdullah Şanlı 2. başkan, Ali Akkanat Başkan vekili, Celalettin Çakıcı Başkan yardımcısı, Ali Kaya Başkan yardımcısı, Ahmet Baydar Başkan yardımcısı ve Basın sözcüsü, Ali Karaçayır, Mehmet Günbaş, Mehmet Tosunoğlu As başkan, Sefa Coşkun, Mustafa Güncü, Mustafa Gökhan Erkan, Mustafa Okcu, Fatih Tınmaz, Ömer Zeren, Zekeriya Mızırak, Hakan Salim Çağlayan, Ercan Yılmaz, Mehmet Ali Gökhan, Zekerye Çoşar, Memduh Abaz Yönetim Kurulu Üyesi."