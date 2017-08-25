Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım

İSTANBUL-(DHA) Tarihinde ikinci kez UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan Konyaspor, I Grubu\'nda Red Bull Salzburg, Olimpik Marsilya ve Vitoria Guimarães\'le eşleşti.

AVUSTURYA\'NIN EN İYİSİ

RedBull Salzburg, UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'na ilk torbadan dahil oldu. Avusturya Bundesliga ekiplerinden olan kulüp, 1933 yılında Austuria Salzburg adıyla kurulmasına karşın 2005 yılında Red Bull tarafından satın alınarak ismi, renkleri ve logosu değiştirileren Avusturya ekibinin lakabı \"Boğalar\", maçlarını 30 bin kapasiteli Red Bull Arena\'da oynuyor

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Red Bull Salzburg, , Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hibernians\'ı geçtikten sonra 3. turda Hırvatistan ekibi Rijeka\'ya elendi ve yoluna Avrupa Ligi Play-Off turunda devam etti. Romanya temsilcisi Viitorul\'u 4-0 ve 3-1\'lik skorlarla mağlup eden Salzburg, adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı. Avusturyalı ekibin uluslar arası en büyük başarısı ise, 1994 yılında oynadığı Uefa Kupası finalidir.

10 Takımlı Avusturya Bundesliga\'da 5. hafta geride kalırken, 13 puanı bulunan Red Bull Salzburg, 15 puanlı Sturm Graz\'ın ardından 2. sırada yer alıyor. Yaş ortalaması 23,9 olan kadroda öne çıkan isimler ise İsrailli yeni transfer Munas Dabbur ile, Boşnak futbolcu Valon Berisha olarak görülüyor.

GRUBUN FAVORİSİ

I Grubu\'na ikinci torbadan giren Olympique de Marseille, maçlarını 67.000 kişilik Vélodrome Stadyumu\'nda oynamaktadır.

Fransa Ligue 1\'de mücadele eden ve geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayan kulüp; ülkesinde 9 kez lig şampiyonu, 10 kez Fransa Kupası galibi, 3 kez Lig Kupası galibi, 3 kez de Şampiyonlar Kupası galibi olmuştur. Mavi Beyazlı ekip, uluslararası arenada ise 1993 yılında Şampiyonlar Ligi\'ni, 2005\'te Inter Toto\'yu kazanmış, 1999 ve 2004 yıllarında ise UEFA Kupası\'nda final oynamıştır.

Ülkemizde de forma giyen Mamadou Niang, Didier Drogba, Mathieu Valbuena ve Bafetimbi Gomis gibi yıldızları geçmişte bünyesinde barındıran Marsilya\'nın, şu anki kadrosunda Dimitri Payet, Florian Thauvin, Steve Mandanda ve Patrice Evra gibi yıldız futbolcular yer alıyor.

Ligue 1\'de geride kalan 3 haftanın ardından 7 puanla 5. sırada yer alan Marsilya, UEFA Avrupa Ligi\'nde gruplara kalmak için 3. turda Belçika ekibi Oostende\'yi, Play Off\'ta ise Slovenya\'dan Domzale\'yi eledi.

VİTÓRİA DE GUİMARÃES

Vitória de Guimarães, 1922 yılında Portekiz\'in Guimarães şehrinde kuruldu. Renkleri; Siyah - Beyaz\'dır. Maçlarını 30,165 kişilik Estadio D. Afonso Henriques\'de oynamaktadır. Geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi\'ne katılma hakkı kazanan takımın, bu sezon ligde oynadığı 3 maçın ardından 3 puanla 11. sırada bulunan Vitoria\'nın 25 yaş ortalamalı kadrosunda Paolo Hurtado ve Sebastián Rincón isimleri öne çıkmaktadır