-KONYASPOR'UN POLJAC'I UNUTMADI KONYA (A.A) - 17.11.2010 - Konyaspor, takım otobüsünü geçirdiği trafik kazası sonrası felç olan Hırvat asıllı Norveçli futbolcu Branimir Poljac'ın fotoğrafıyla süsledi. Kaza sigortası bedeli olan 100 bin lira da oyuncunun hesabına yatırıldı. Konyaspor'un deplasman, kamp ve şehir içi ulaşımlarında kullandığı takım otobüsü yeni bir görünüme kavuştu. Takım otobüsünün iki tarafında da Norveç'te tedavisine devam edilen Poljac'ın Bank Asya 1.Lig Yükselme Grubu şampiyonluk kupası ile fotoğrafları yerleştirildi. Takım otobüsü yeni görünümüyle ilk kez İstanbul deplasmanında Beşiktaş maçında görücüye çıkacak. Kulüp Başkanı Bahattin Karapınar, AA muhabirine yatığı açıklamada, kendisini Konyalı gibi hisseden Poljac gibi başka bir futbolcu hatırlamadığını belirtti. Poljac'ın geçen yıl Bank Asya 1. Lig'de elde edilen başarıda büyük payı olduğunu ifade eden Karapınar, temmuz ayında şampiyonluk kupasını Oslo'ya götürerek futbolcuya olan vefa borçlarını ödemeye çalıştıklarını dile getirdi. Poljac'ın Konyaspor'u, Konya şehrinin de Poljac'ı çok benimsediğini ve sevdiğini anlatan Karapınar, bu nedenle yönetim kurulu kararıyla yenilenen takım otobüsünü Poljac'ın fotoğraflarıyla süslediklerini bildirdi. -100 BİN LİRA HESABINA YATIRILDI- Poljac'ın Konya'da geçirdiği trafik kaza sonrası aynı zamanda futbol hayatının bittiğini hatırlatan Karapınar, 4-5 aydır yürüttüğü çalışmalar neticesinde Türkiye Futbol Federasyonunun geçen hafta içinde kaza sigortası bedeli olan 100 bin lirayı futbolcunun hesabına yatırdığını söyledi. Federasyona teşekkür eden Karapınar, Konyaspor'un ahde vefaya her zaman önem vereceğini sözlerine ekledi. Poljac, 2 Nisan 2010'da Konya'da geçirdiği trafik kazasında kol ve bacakları felç olunca yeşil sahalardan ayrılmak zorunda kalmıştı.