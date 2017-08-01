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Spor

Konyaspor'un golcüsü Bajic İtalya'da!

Bajic, Konyaspor formasıyla çıktığı 91 maçta 29 gol ve 12 asistle 41 gole direkt etki etmişti

01 Ağustos 2017 17:41

Konyaspor'un Boşnak golcüsü Riad Bajic, İtalya Serie A'da mücadele eden Udinese'ye transfer oldu. Yeşil-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcu için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Konyaspor Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Atiker Konyaspor’umuza Bosna-Hersek Premier Lig ekiplerinden Zeljeznicar’dan transfer edilen futbolcumuz Riad Bajic, İtalya Serie A takımlarından Udinese ile anlaşmıştır.

Takımımızın bir önceki sezondaki lig üçüncülüğünde, bu sezon ise Türkiye Kupası şampiyonluğunda ciddi katkıları olan, karakteri ile tüm camiamızın kalbinde yer edinen Riad Bajic’e bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, ailesi ile birlikte sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz."

Bajic, Konyaspor formasıyla çıktığı 91 maçta 29 gol ve 12 asistle 41 gole direkt etki etmişti.

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