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Spor

Konyaspor’un düşme korkusu yok

20 Nisan 2009 17:25


Konyaspor Başkan Yardımcısı Bünyamin Sarıtaş, kesinlikle ligden düşme korkularının olmadığını söyledi.

Turkcell Süper Lig'de geride kalan 28 haftada 31 puan toplayan Konyaspor'da hedef, son 6 maçta alınacak puanlarla ligde kalmak.

Lige teknik direktör Raşit Çetiner ile başlayan ve 5. haftadan itibaren Giray Bulak ile yola devam eden Konyaspor, geride kalan 28 haftada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 31 puan topladı.

Ligde, 30 puanlı Ankaragücü ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un üzerinde 14. sırada yer alan Konyaspor'un kulüp başkan yardımcısı Bünyamin Sarıtaş, son 6 haftada sıkıntılı günlerin kendilerini beklediğini, ancak küme düşmeyi akıllarından bile geçirmediklerini söyledi.

Konyaspor'un küme düşme gibi bir korkusunun hiçbir zaman olmadığını ifade eden Sarıtaş, ''Lig bu yıl çok enteresan geçiyor. Her takım birbirini yenebiliyor. Bu hafta rakiplerimizin kazanması da bizi sıkıntıya soktu. Ancak kesinlikle düşme korkumuz yok'' dedi.

Sarıtaş, puan tablosunda çok iyi bir yerde olmadıklarını belirterek, ''Son haftalarda rakiplerimizle sahamızda oynayacağız. Kendi evimizde yapacağımız 3 maçı da kayıpsız geçerek 9 puan toplamayı hedefliyoruz. Bu maçlarda puan kaybına kesinlikle tahammülümüz yok. Hedefimiz, ligi 40-43 puan ile tamamlamak. Bunu başarabilecek gücümüz var. Oyuncularımıza ve teknik kadromuza güveniyoruz.'' Diye konuştu.

Bu hafta Kayseri deplasmanına gideceklerini belirten Sarıtaş, bu maçta da puan alarak Konya'ya dönmek istediklerini bildirdi.

Konyaspor'un ligde kalan maçları şöyle:

29. hafta Kayserispor (D)
30. hafta Kocaelispor
31. hafta Bursaspor (D)
32. hafta Eskişehirspor
33. hafta Fenerbahçe (D)
34. hafta Ankaraspor

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