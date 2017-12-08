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Spor

Konyaspor'un Avrupa kupaları macerası son buldu

Deplasmanda Vitoria Guimaraes ile berabere kalan yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak elendi

08 Aralık 2017 17:23

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Mehdi Bourabia'nın 15. dakikada kaydettiği golle öne geçen yeşil-beyazlılar, ilk yarısını önde kapattığı maçta kaptanı Ali Turan’ın 77. dakikada kendi filelerini havalandırmasıyla beraberliğe razı oldu.

Bu sonuçla puanını 6 yapan Konyaspor, diğer maçta golsüz berebare kalan 12 puanlı Salzburg ve 8 puanlı Marsilya'nın ardından grubunu üçüncü sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Vitoria Guimaraes ise 5 puanla grubu son sırada tamamladı.

 

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