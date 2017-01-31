Konyaspor'u 5-1 yenen Beşiktaş yeniden liderlik koltuğuna yerleşti

Kara Kartal Süper Lig'de 5 golle coştu. Ryan Babel'in gelmesi ile hücum gücü yükselen Beşiktaş, Konyaspor'u 5-1 yenerek Başakşehir'in önünde tekrar zirveye yerleşti.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, haftanın son maçında resital sergiledi. Konyaspor’u Vodafone Arena’da konuk eden siyah-beyazlılar rakibini 4-1’lik net skorla yenerek Başakşehir’in önünde zirveye kuruldu.

Atiba sürprizi

Maçtan 1 gün önce sakatlandığı belirtilen Atiba Hutchinson, sürpriz şekilde ilk 11’de başlatıldı. Kara Kartal, mutheşem başladığı ilk yarıda golü de erken buldu.

Talisca’nın muhteşem ortasında Ryan Babel 9. dakikada şık bir kafa golü kaydetti: 1-0.

Yediği ilk golden sonra risk alan Konyaspor savunmasına cezayı Oğuzhan Özyakup kesti. Savunma arkasına sarkan genç yıldız, topa çok şık bir dokunuş yaptı. Kaleci Serkan ve Ali Turan kontrpiyede kaldı: 2-0

Babel güç kattı

Yeni transfer Ryan Babel, ilk kez gol attığı mücadelede etkili bir oyun ortaya koydu. Olcay Şahan’ın gerekince efektik kullanamadığı sol kanada ofansif güç getiren Hollandalı yıldız, iyi bir görüntü sergiledi.

İkinci yarıda Cenk sahneye çıktı

Mücadelenin ikinci yarısında hız kesmeyen bir Beşiktaş vardı sahada. Skor farkına rağmen geriye çekilmeyen Şenol Güneş’in takımı bu sezon ilk defa bir lig maçında 5 gol kaydetti.

50’de, 56’da ve 83’te Cenk Tosun’un golleriyle Konyaspor’un gardını düşüren Beşiktaş, 44 puan ile zirveye yerleşti. Siyah-beyazlı takımı 42 puan ile Başakşehir takip ediyor.

Beşiktaş Süper Lig’de 20. haftada Karabükspor deplasmanına gidecek.

Beşiktaş taraftarının İzmir Marşı stadı inletti

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan basketbol maçına Beşiktaşlı taraftarlar damga vurdu.

Beşiktaşlı taraftarların İzmir Marşını söylemesi sosyal medyada da gündem oldu.